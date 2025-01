APÓS BATIDA

PM que perseguiu família na Paralela vai 'comprovar sua condição de vítima', diz defesa

Em vídeo, ele acusa outro motorista de bater no seu carro e fugir

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 07:58

A defesa do policial militar Wanderson Moreira divulgou uma nota afirmando que as notícias que o responsabilizam pelo acidente de trânsito que aconteceu na Avenida Paralela, no último 2, "não condizem com a realidade dos acontecimentos".

O PM vai esclarecer para a polícia todos os esclarecimentos que vão "comprovar sua condição de vítima", diz nota, assinada pelo escritório Dinoermeson Nascimento Advogados Associados.

O caso foi registrado em delegacia e a polícia vai investigar o episódio. Depois do acidente, o policial perseguiu no carro uma família que incluía uma mulher grávida e uma criança até um posto de combustível, onde foi filmado alterado e agressivo.

A defesa também diz que não se deve usar o fato de Wanderson ser PM para "macular" sua vida profissional, já que ele não teria se utilizado em nenhum momento do fato de ser policial no episódio.

Batida e perseguição

Segundo a denúncia, a briga começou no viaduto que liga a Paralela ao Doron, onde teria acontecido uma batida. O motorista da caminhonete diz que notou um carro atrás dele buzinando e deu passagem, mas a pessoa que dirigia o outro carro, um policial de folga, começou a xingar. O motorista do primeiro carro estava com a esposa grávida, uma criança, o irmão e uma idosa no veículo.

Quando o carro com policial militar passou à frente, o motorista desviou o caminho e tentou se afastar. Começou então uma perseguição. Na altura do Doron, o suspeito bateu o carro no veículo da família e continuou com os xingamentos.

A família buscou um lugar movimentado e o motorista fez retorno rumo novamente a Paralela, onde parou em um posto de combustível - os dois carros chegam "enganchados". Imagens gravadas neste momento mostram que o policial estava bastante alterado. O policial cerca o carro com a família e grita: "Ele bateu no meu carro e fugiu. Nem homem você é". A família está dentro do carro e uma mulher grita pedindo socorro quando o PM se aproxima. A criança desesperada chora. Houve disparos de arma de fogo e correria entre os funcionários.