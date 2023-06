PM reforça policiamento em Camaçari após sete mortes em sequência

Uma madrugada violenta em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, motivou a polícia a reforçar o policiamento na cidade. Foram sete pessoas mortas em um curto intervalo de tempo.



Os crimes aconteceram nos bairro de Parque Verde, Lama Preta, Nova Vitória, Quarenta e Seis e Verdes Horizontes entre a noite de quarta-feira (28) e a manhã de quinta-feira (29).



As vítimas foram Everton Simões Oliveira, de 20 anos, no Parque Verde; David Silva Oliveira, de 23, no bairro Lama Preta; Uellington de Jesus Santos, de 27, no bairro Nova Vitória; Plínio de Almeida Franca Júnior, de 45, no bairro Quarenta e Seis; Marcos Santos da Mota, de 35 anos, no Dois de Julho; e Carlos Douglas Reis da Silva, de 26, e Mateus Santos de Jesus, de 22, no bairro Verdes Horizontes.