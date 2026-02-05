Acesse sua conta
PM responde a processo disciplinar por usar fotos fardado em site de acompanhantes

Procedimento está em curso, segundo informações da corporação

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 15:02

Mais de uma tonelada de cabos de alumínio é recuperada pela SSP em Salvador
Identidade de PM não foi revelada  Crédito: Flávia Vieira/Ascom SSP

Um soldado da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) responde a um processo disciplinar após a PM identificar que ele utilizava fotos fardado, com arma de fogo e ao lado de uma viatura, em um site adulto de acompanhantes. 

O caso foi revelado pela TV Bahia, que divulgou que o PM alvo do Procedimento Disciplinar Sumário é um soldado lotado na Rondesp Sul. Nas postagens, o agente apresentava uma tabela de preços para diferentes serviços oferecidos como garoto de programa na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, ainda conforme a apuração. 

A Polícia Militar confirmou, em nota, a instauração do procedimento, mas não detalhou quais condutas são investigadas. A corporação afirma apenas que deu início ao procedimento para "apurar a veracidade dos fatos e eventual conduta atribuída a policial militar, em razão de conteúdos audiovisuais que chegaram ao conhecimento" da PM. 

A Polícia Militar diz ainda que "não compactua com práticas que afrontem os princípios éticos, legais e disciplinares que regem a atividade". 

"O procedimento encontra-se em curso e será conduzido com observância do devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa. As medidas cabíveis serão adotadas ao final da apuração, conforme a legislação vigente. A Instituição reafirma seu compromisso com a legalidade, a responsabilidade institucional e a transparência", finaliza. 

