BAHIA

PM responde a processo disciplinar por usar fotos fardado em site de acompanhantes

Procedimento está em curso, segundo informações da corporação

Maysa Polcri

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 15:02

Identidade de PM não foi revelada Crédito: Flávia Vieira/Ascom SSP

Um soldado da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) responde a um processo disciplinar após a PM identificar que ele utilizava fotos fardado, com arma de fogo e ao lado de uma viatura, em um site adulto de acompanhantes.

O caso foi revelado pela TV Bahia, que divulgou que o PM alvo do Procedimento Disciplinar Sumário é um soldado lotado na Rondesp Sul. Nas postagens, o agente apresentava uma tabela de preços para diferentes serviços oferecidos como garoto de programa na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, ainda conforme a apuração.

A Polícia Militar confirmou, em nota, a instauração do procedimento, mas não detalhou quais condutas são investigadas. A corporação afirma apenas que deu início ao procedimento para "apurar a veracidade dos fatos e eventual conduta atribuída a policial militar, em razão de conteúdos audiovisuais que chegaram ao conhecimento" da PM.

A Polícia Militar diz ainda que "não compactua com práticas que afrontem os princípios éticos, legais e disciplinares que regem a atividade".