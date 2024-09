BAHIA

PMs que mataram adolescente durante 'pegadinha' são afastados em Feira de Santana

Adolescente fingiu assaltar dois amigos que voltavam da escola; policiais disseram que confundiram celular com uma arma e atiraram

Da Redação

Publicado em 9 de setembro de 2024 às 07:31

PMs que mataram adolescente durante 'pegadinha' são afastados em Feira de Santana Crédito: Reprodução

Os policiais militares que participaram da abordagem que resultou na morte do adolescente Mateus dos Santos Souza, 14 anos, em Feira de Santana, foram afastados pela corporação. Mateus foi baleado na sexta-feira (6) depois de fingir que iria assaltar dois amigos que voltavam da escola.

O corpo do adolescente foi enterrado neste domingo (8), no cemitério Jardim das Flores, na zona rural de Feira de Santana.

Mateus foi baleado na virilha por um policial. Ele estava na garupa da motocicleta de um homem de 33 anos, que também foi baleado pela PM.

Segundo os amigos e familiares contaram, a ideia de Mateus era assustar os dois amigos e fingir que eles estavam sendo assaltados. O homem decidiu participar da brincadeira e parou a moto ao lado dos garotos. Mateus, então, fingiu que o celular era uma arma.

Segundo a irmã do menino, Mayane Sousa, uma viatura policial flagrou a ação e, sem perceber que tratava-se de uma brincadeira, um policial começou a atirar. "Os amigos estavam voltando da escola e ele estava na moto. Ele falou: 'passa tudo, passa tudo' e o policial começou a disparar", contou em entrevista à TV Bahia.

Em nota, a Polícia Militar confirmou o caso e informou que os policiais envolvidos no caso foram afastados da corporação.

"Uma guarnição da Rondesp Leste visualizou dois indivíduos em uma motocicleta trafegando na contramão e em atitude suspeita. No momento da aproximação, os ocupantes da motocicleta anunciaram um assalto a dois jovens que usavam uniformes escolares. Diante da negativa de acatar a verbalização policial e do movimento brusco de um dos suspeitos, que sacou um objeto da cintura e o apontou na direção dos jovens, os policiais, em conformidade com os procedimentos operacionais padrões, efetuaram disparos de arma de fogo, atingindo os ocupantes da motocicleta", diz a nota da PM.

"Um dos suspeitos fugiu, sendo localizado posteriormente na UPA da Mangabeira e regulado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), enquanto o outro foi socorrido e encaminhado ao Hospital Emec, onde passou por cirurgia”, completa a nota.

“Todas as medidas necessárias foram adotadas prontamente para salvaguardar a vida dos envolvidos, com o devido atendimento médico prestado aos dois indivíduos. As circunstâncias da operação foram registradas na Central de Flagrantes, no Sobradinho, e serão devidamente apuradas conforme os trâmites legais, visando o completo esclarecimento dos fatos", completa a nota.

Mateus chegou a ser socorrido e foi levado para o Hospital Emec, onde passou por cirurgia ainda na sexta-feira. No entanto, ele não resistiu e morreu na madrugada deste sábado (7). Já o homem de 33 anos foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento e regulado para o Hospital Clériston Andrade. Ele recebeu alta médica neste sábado.