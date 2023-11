Polícia apreende 600 kg de maconha em teto falso de caminhão na BR-030

Cerca de 600 kg de maconha foram apreendidos na madrugada desta sexta-feira (17), perto de Ibiassucê, na Bahia, pela Polícia Civil. A droga era levada em um caminhão baú, e o motorista de 50 anos foi preso em flagrante. O caminhão foi identificado e interceptado a partir de informações de inteligência e de investigação coletadas pelo Departamento de Inteligência Policial (DIP) e pela 6ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Itabuna). A ação teve apoio de equipes da 22ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Guanambi) e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati/Depin).

O veículo foi parado nas margens da BR-030, no trecho que liga Caetité a Brumado. O motorista foi questionado e disse ser um comerciante de redes seguindo para Feira de Santana, sem levar carga. Contudo, na revista do veículo os policiais encontraram um teto falso, parafusado na estrutura da carroceria, onde estavam 724 pacotes de maconha.

A ação é um desdobramento da Operação Ancorar, deflagrada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), ao qual a 6ª DTE é vinculada. Deflagrada no último dia 27, a ação prendeu líderes de uma organização criminosa com atuação em diversos municípios do sul e sudoeste da Bahia, além de cumprir outros mandados ao longo das últimas semanas.