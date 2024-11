PROCURA

Polícia e bombeiros fazem buscas em ferro-velho de Pirajá por funcionários desaparecidos

Daniel e Matusalém estão sumidos desde segunda-feira; famílias acusam patrão

As famílias de dois jovens que desapareceram quando foram trabalhar em um ferro-velho no bairro de Pirajá, em Salvador, estão procurando a dupla. Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento, de 24 anos, e Matusalém Silva Muniz, de 25, são funcionários de uma empresa de recicláveis e foram vistos pela última vez na segunda-feira (4).

Nesta quinta (7), buscas estão sendo feitas em um galpão do ferro-velho, com participação do Corpo de Bombeiros, que informou que cães farejadores estão sendo usados no trabalho.