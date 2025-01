MANDADOS DE BUSCA

Polícia inicia operação especial contra tráfico de drogas e homicídios em Salvador

Objetivo é cumprir ordens judiciais contra investigados envolvidos em atividades criminosas

Esta fase inaugura as ações de 2025, dando continuidade ao trabalho iniciado no ano anterior, quando a operação foi realizada em oito fases diferentes. A ação faz parte de um esforço coordenado pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC) para combater crimes de tráfico de drogas e homicídios na região.

As investigações que culminaram na ação contaram com meses de monitoramento e análise de informações, permitindo identificar os suspeitos e suas atividades ilícitas. Durante os cumprimentos dos mandados, materiais que podem reforçar as provas contra os investigados também estão sendo apreendidos.