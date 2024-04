INVESTIGAÇÃO

Polícia investiga cobrança do tráfico a comerciantes e moradores de Cajazeiras

"Assim que tomamos conhecimento de qualquer ocorrência dessa natureza, de imediato é feito o reforço no policiamento, são realizadas ações de inteligência, investigações, e assim foi feito em todos os bairros de Salvador, inclusive com pessoas presas e apreensões de armas de fogo. Não abrimos mão da investigação, do reforço do policiamento, da aproximação com a comunidade e do afastamento da criminalidade", afirmou Werner durante a entrega de novas viaturas, em Itapuã.