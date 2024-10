SEGURANÇA

Polícia Militar apreende fuzil e drogas em Pernambués

Policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Central apreenderam fuzil e drogas na avenida Hilda, em Pernambués, no início da manhã deste domingo (20).

De acordo com o departamento de comunicação da corporação, os PMs faziam policiamento preventivo na região quando se deparam com um grupo de homens armados. O grupo, ao perceber a aproximação dos militares, teria atirado contra as equipes.