Polícia Militar destrói 28 mil pés de maconha na zona rural de Curaçá

Policiais da 45ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Curaçá) erradicaram, na sexta-feira (22), cerca de 28 mil pés de maconha na localidade de Ilhas dos Porcos, zona rural do município de Curaçá, no norte da Bahia.



Segundo informações da própria polícia, as equipes realizavam patrulhamento de rotina quando localizaram a roça de maconha. O material foi erradicado e incinerado. O comandante da unidade da PM, major Leonel Ribeiro Neto, explicou que o flagrante fez parte da 'Operação Terra Limpa'. "Na nossa área foram mais de 90 mil pés da erva erradicados em 2023. É um trabalho cuidadoso que a PM tem feito na região Norte, combatendo o tráfico de drogas", completa.