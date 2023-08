Polícia prende homem e recupera arma roubada em assalto a fazenda

Um homem foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (14), na cidade de Eunápolis, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Com o suspeito estava uma arma roubada de uma fazenda, durante um assalto na zona rural de Eunápolis no início do ano.



A prisão ocorreu no bairro Rosa Neto durante uma ação coordenada de investigação realizada por equipes da 1ª Delegacia Territorial da cidade.



Durante a busca pessoal, foi localizado de um revólver calibre 357, carregado com sete munições intactas. Além da arma, ele também portava 12 buchas de maconha, já embaladas para a comercialização.