SALVADOR

Polícia prende homem que tentou furtar desodorantes em farmácia no IAPI

Estabelecimento está situado na Rua Conde de Porto Alegre

De acordo com informações da polícia, os agentes foram acionados para averiguar a denúncia de furto e dano no interior de um estabelecimento situado na Rua Conde de Porto Alegre. No local, os policiais flagraram o suspeito com 12 frascos de desodorante aerossol.>