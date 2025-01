FISCALIZAÇÃO

Polícia realiza operação em presídios na Mata Escura e Lauro de Freitas

Principal objetivo é reprimir comunicação entre custodiados que são membros de facção e comparsas

Policiais penais realizam revistas em celas de três unidades prisionais do Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, e do Conjunto Penal de Lauro de Freitas (CPLF), na Região Metropolitana, nesta sexta-feira (31). O principal objetivo é reprimir a comunicação entre custodiados integrantes de uma facção e seus comparsas. >

As ações da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) também visa a retirada de possíveis materiais ilícitos das celas, bem como impedir a entrada dos mesmos. Os principais alvos são acusados de envolvimento com uma organização criminosa do Rio de Janeiro. >