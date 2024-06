APÓS B.O.

Polícia vai devolver 20 celulares roubados em festas populares de Salvador

Vinte celulares recuperados pela Polícia Civil em Salvador serão devolvidos aos proprietários. A restituição dos aparelhos, subtraídos durante festas populares ocorridas na capital baiana no primeiro semestre deste ano, destacando o Festival da Virada Salvador e o Carnaval, acontecerá nesta quarta-feira (26), às 16h, na Central de Formalizações de Operações, localizada no subsolo do Prédio de Departamentos da Polícia Civil - 3D, no bairro de Itapuã.