Polo de Faculdade Sebrae na Bahia é lançado em Salvador

Cursos de MBA serão voltados para educadores e gestores públicos

Tharsila Prates

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 00:05

Evento em Salvador Crédito: Divulgação Dário G. Neto



Foi lançado na noite desta terça-feira (28) o polo da Faculdade Sebrae na Bahia. O evento foi realizado na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. O novo polo estará integrado à rede de excelência educacional do Sebrae e irá oferecer cursos de MBA (pós-graduação), especialmente voltados para educadores e gestores públicos.>

Estiveram presentes o superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, o diretor técnico Franklin Santos, o reitor da Faculdade Sebrae, Paulo Marcelo Tavares, além de educadores, prefeitos e gestores de educação. >

Durante o evento, foram apresentados dois cases que evidenciam o poder transformador da educação empreendedora: a professora Bia Barreto, criadora do Afrobeto, vencedora do prêmio Educador Transformador, que possui um trabalho dedicado à educação antirracista; e Leonardo Santiago, CEO da startup Areja, projeto desenvolvido quando ele era estudante de engenharia mecânica, voltado para a climatização de ônibus urbanos. >

A Faculdade Sebrae na Bahia tem o objetivo de formar líderes e profissionais capacitados, preparando-os para enfrentar os atuais desafios da educação e da gestão pública, oferecendo não apenas conteúdo técnico, mas desenvolvendo os conceitos de liderança, inovação e sustentabilidade em seus estudantes.>

De início, os primeiros alunos serão educadores e gestores públicos da Bahia, tendo em vista que esses profissionais desempenham papéis essenciais no desenvolvimento do estado e do país e são responsáveis pela implementação de políticas públicas eficazes e pela transformação educacional. Para tanto, o polo oferecerá uma formação que os prepare para atuar com competência, inovação e impacto em suas respectivas áreas.>

A metodologia da Faculdade Sebrae será calcada numa aprendizagem prática, com aulas dinâmicas, estudos de caso, simulações e projetos reais de gestão pública e educação. O espaço irá favorecer o networking, conectando os participantes com outros profissionais e especialistas, ampliando horizontes e possibilidades de colaboração. O corpo docente será composto por professores com experiência prática no setor público e educacional, além de renomados pesquisadores.>

