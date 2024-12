DESPEDIDA

Ponte Salvador-Itaparica: corpo de mergulhador que estava desaparecido é sepultado

Familiares e amigos se despediram de Williams da Silva Teixeira na tarde deste sábado (21), no cemitério Jardim da Saudade

O mergulhador Williams da Silva Teixeira, de 54 anos, foi enterrado na tarde deste sábado (21), no cemitério Jardim da Saudade, no final de linha de Brotas. O corpo dele foi encontrado na Baía de Todos-os-Santos (BTS), nesta sexta-feira (20).

" A gente não perdeu só um mergulhador. A gente perdeu um amigo, um irmão, um homem de bem, que lutava pela classe dos mergulhadores, que vai fazer muita falta. Ele me conhecia desde quando eu era menino. Fomos criados juntos. Estamos ainda sem entender. A morte vem com uma desculpa, mas, infelizmente, nós estamos aqui para enterrar um grande amigo", declara o mergulhador Jailson Caldas, 44.

Williams trabalhava para a Sapucaia Engenharia, empresa terceirizada contratada para auxiliar nas atividades de sondagem na obra que faz parte do Consórcio Ponte Salvador-Itaparica, realizada na Baía de Todos-os-Santos. Antes de atuar no consórcio para a construção da Ponte Salvador-Itaparica, Williams era mergulhador de compressor, uma modalidade de pesca irregular que utiliza um equipamento rústico ligado a um motor para levar ar aos mergulhadores.

Relembre o caso

Williams sumiu por volta das 14h, quando a Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) foi acionada e iniciou as buscas. Com a vítima, estavam mais três mergulhadores para fazer a sondagem e inspeção de âncora de duas balsas no local. Os três desceram antes de Williams, mas só chegaram a 15 metros de profundidade e voltaram por conta da maré.