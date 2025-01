BOLETIM

Por conta do tempo, travessia Salvador-Morro de São Paulo opera com conexão em Itaparica

Para Mar Grande, travessia acontece sem restrições; escunas seguem sem poder sair

Carol Neves

Publicado em 12 de janeiro de 2025 às 09:17

Terminal da Travessia Salvador-Mar Grande Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

A Travessia Salvador-Mar Grande, que liga a capital baiana à Ilha de Itaparica, está operando sem restrições neste domingo (12). Com oito embarcações disponíveis, o sistema realiza saídas pontuais a cada meia hora desde as 5h da manhã.

O fluxo de embarque é tranquilo tanto no Terminal Náutico da Bahia, em Salvador, quanto no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, de acordo com a Astramab. O último horário de partida de Salvador será às 19h30 e de Mar Grande para Salvador será às 18h. O tempo médio de travessia é de 40 minutos.

Salvador-Morro de São Paulo

A Astramab informou que a Travessia Salvador-Morro de São Paulo opera hoje com conexão em Itaparica, devido às condições climáticas adversas no trajeto direto entre Salvador e a Ilha de Tinharé. Os catamarãs partem do Terminal Náutico da Bahia, fazem parada no Terminal de Itaparica, e de lá os passageiros seguem em ônibus até a Ponta do Curral, em Valença, onde embarcam em lanchas para completar o percurso até o Morro de São Paulo.

A viagem com conexão tem duração de 3h20, uma hora a mais que o percurso direto. As saídas de Salvador acontecem às 9h, 10h30 e 14h30, e de Morro de São Paulo às 11h30, 14h e 15h. As passagens variam entre R$ 151,81 e R$ 138,71, dependendo do sentido da viagem. O pagamento pode ser feito por cartão de débito ou crédito.

Escunas de turismo suspensas devido ao mau tempo

Devido às chuvas tanto em Salvador quanto nas ilhas da Baía de Todos-os-Santos, as escunas de turismo não estão operando, afetando o tradicional "Passeio às Ilhas". O serviço também não foi realizado no sábado (11) por causa das mesmas condições climáticas desfavoráveis.