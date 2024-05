Porteiro de hospital é denunciado pelo MP por facilitar fuga de criminosos após crime

Homem foi morto com 23 tiros no Hospital Municipal de Brumado; um dos suspeitos também foi denunciado

O crime aconteceu em 28 de abril, por volta das 11h30, nas dependências do hospital. No dia, Wanderson Oliveira e um homem ainda não identificado, efetuaram, ao menos, 22 disparos de arma de fogo contra a vítima Filipe Batista Lobo, que não resistiu aos ferimentos. Eles contaram com o auxílio de Caio Felipe Queiroz, porteiro do hospital, que teria deixado propositalmente a porta aberta para facilitar a fuga dos comparsas. As informações constam na denúncia da promotora de Justiça Daniela de Almeida.