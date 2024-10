FIM DE SEMANA

Porto da Barra, Jauá e Morro de São Paulo: confira praias impróprias para banho

Quem pretende aproveitar o fim de semana na praia, precisa estar atento à lista de locais impróprios para banho em Salvador e no restante do litoral baiano. O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) divulgou o Boletim de Balneabilidade, que avalia a qualidade das águas, e mais de 30 pontos aparecem na lista.