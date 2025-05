saúde

5 cuidados com alimentação de quem deseja engravidar

Veja como mudanças simples na dieta podem fazer a diferença na fertilidade

Uma alimentação equilibrada desempenha papel fundamental na saúde da mulher que planeja a maternidade, promovendo o bom funcionamento do sistema reprodutor e criando condições ideais para a concepção. O consumo adequado de vitaminas, minerais e antioxidantes fortalece o organismo, diminui as chances de complicações e proporciona um ambiente favorável ao desenvolvimento do bebê desde os primeiros estágios da gestação.