CARTÃO-POSTAL

Praça Visconde de Cairu, no Comércio, muda de nome para Maria Felipa

A praça Visconde de Cairu, no bairro do Comércio, agora se chama praça Maria Felipa. A mudança de nome de um dos cartões-postais de Salvador foi publicada nesta terça-feira (12) no Diário Oficial do Município (DOM).