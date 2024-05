ECONOMIA

Prazo para pagamento de IPVA com desconto de 8% se encerra nos dias 28 e 29 de maio

O prazo se aplica para os veículos com placas terminadas em 5 e 6; desconto é exclusivo para quem fizer o pagamento em cota única

Da Redação

Publicado em 22 de maio de 2024 às 05:30

Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Os proprietários de veículos com placas de finais 5 e 6 têm até os próximos dias 28 e 29 de maio para pagar o imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) com desconto de 8%. O abatimento é destinado apenas para os motoristas que optarem por fazer o pagamento em cota única, sem divisão do débito. O prazo é o mesmo para que em optar por dividir o pagamento em até cinco parcelas. Nesse caso não haverá abatimento do valor.

Os veículos com placas terminadas em 7 e 8, os vencimentos estão previstos para 27 e 28 de junho. Já para as placas com finais 9 e 0 o prazo se encerra nos dias 30 e 31 de julho. As datas de pagamento podem ser consultadas em calendário disponível no site www.sefaz.ba.gov.br, em “Inspetoria eletrônica”, “IPVA”, “Calendário”.

O pagamento pode ser feito através dos bancos do Brasil, Bradesco ou Bancoob. Se o contribuinte optar pelo pagamento à vista não só do imposto como também do licenciamento anual, poderá optar por fazer o pagamento via Pix, através de documento de arrecadação emitido pelo portal www.ba.gov.br. Para isso, basta entrar com usuário, senha e solicitar o serviço “Pagar licenciamento cota única – emissão do DAE”.