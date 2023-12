Prazo para recadastramento e prova de vida digital da Prefeitura termina nesta quarta (20)

Beneficiários que tiverem dúvida podem acessar um tutorial disponível no MEU RPPS. Crédito: Otávio Santos/Secom PMS

Termina nesta quarta-feira (20) o prazo para que aposentados e pensionistas de Salvador realizem o recadastramento e a prova de vida digital. Os procedimentos são obrigatórios por lei e indispensáveis para o recebimento do benefício pelo Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipais de Salvador (RPPS).



Diante disso, o Fundo Municipal da Previdência de Salvador (Fumpres) está convocando todos os beneficiários a fazer os procedimentos, que já foram realizados por 80% dos aposentados e pensionistas.

“Estamos a um dia do encerramento do recadastramento e da prova de vida, então estamos convocando todos os 20% dos aposentados e pensionistas restantes para fazer esses procedimentos pelo portal ou aplicativo MEU RPPS. Realizar os procedimentos com êxito significa tranquilidade quanto ao recebimento dos benefícios de pensão e aposentadoria”, ressaltou o diretor do Fumpres, Daniel Ribeiro.

Apenas quatro documentos são necessários para a atualização: documento de identificação com foto (frente e verso), em perfeito estado de conservação, que pode ser o RG, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Cédula de Identidade Médica ou documento digital da OAB; comprovante de residência em nome do servidor, emitido nos últimos 90 dias; Declaração de Benefício junto ao INSS, emitida nos últimos 30 dias, disponível no aplicativo ou site do Meu INSS e o Extrato Previdenciário (CNIS), com discriminação dos vínculos, emitido nos últimos 30 dias, disponível no aplicativo ou site Meu INSS. Se o comprovante de residência estiver em nome de outra pessoa, é preciso juntar uma declaração de residência assinada eletronicamente pelo beneficiário.

Comodidade

Este ano, os segurados do Fumpres contam com a comodidade de não precisar sair de casa para realizar o recadastramento e a prova de vida. O procedimento pode ser feito pelo celular do beneficiário, por meio de reconhecimento facial, através do aplicativo Meu RPPS, disponível para Android e iOS.

Outra opção para a realização dos serviços é o portal www.previdencia.salvador.ba.gov.br. Além do formato 100% digital da prova de vida e do recadastramento, os documentos obrigatórios podem ser emitidos na internet, facilitando o processo.