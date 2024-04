PERSEGUIÇÃO POLÍTICA

Pré-candidato a prefeito na Bahia denuncia ameaça de morte: 'Fez sinal de arma'

Apoiador da oposição estaria xingando e ameaçando político nas ruas e nas redes sociais

Da Redação

Publicado em 29 de abril de 2024 às 14:44

Lula Prata Crédito: Acero Pessoal

Pré-candidato à prefeitura de Pedrão, no centro-norte baiano, Luiz Prata, conhecido como Lula Prata, registrou um boletim de ocorrência após ser ameaçado de morte por um morador na cidade. "Eu estava de carro passando pela porta da residência dele. Ele saiu, levantou os dedos fazendo uma arma e fez 'pá, pá, pá, como se estivesse atirando em mim. Me xingou de vários nomes", conta.

O político conta que a ação aconteceu no último dia 6 de abril, mas não foi isolada e o morador o persegue nas ruas e redes sociais. "Ele me chama de pombo sujo, veado, ladrão, me xinga nas redes sociais. É uma sensação de insegurança [...] minha esposa está tensa, preocupada", desabafa. "Toda campanha ele cria problema com as pessoas, mas nunca deram queixa. Todo mundo conhece a fama dele", reclama.

Segundo Lula, a intimidação começou depois do lançamento da pré-candidatura, e o morador já começou a perseguir os apoiadores do político. Nesta segunda-feira (29), o candidato acompanhou um colega que foi prestar queixa por agressão. A denúncia é de que o morador deu tapas no rosto de um dos apoiadores de Lula na cidade, no último domingo (28).

Áudios que circulam pelas redes sociais mostram um homem acusando Lula e outros políticos do município de comprar votos de quilombolas da região em troco de cestas básicas. "Alô minha tropa corrupta, alô vereadores corruptos", começa um dos áudios. "Alô pré-candidato 'L', tá roubando muita gasolina [...] Olha, o bruxo não tem medo de falar não, viu? Tô naquele pique, se quiser tirar onda, pode vir que o bruxo tá disponível [...] Lula prata falou que paga todo mundo com cesta básica", diz. O político nega as acusações e registrou um boletim de ocorrência contra o morador.

Apesar da situação, Lula garante que não vai retirar a candidatura e espera que a Justiça tome providência. Ele disse que ainda vai entrar com um pedido de medida protetiva. "Se esse rapaz já está dessa maneira agora, imagine no processo eleitoral", prevê. O político é filiado do Partido Progressistas (PP) e já foi vereador de Alagoinhas por oito anos, além de presidir a Câmara Municipal. Há anos na carreira política, ele afirma que nunca foi alvo de perseguição.

A reportagem não localizou o acusado.