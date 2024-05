Ônibus tomba na BR-324 e deixa seis feridos

Nove pessoas saíram ilesas do acidente

Um ônibus tombou em Amélia Rodrigues, Bahia, no KM 557 da BR-324 às 09h30 desta quinta-feira (16) e deixou seis pessoas feridas. O coletivo transportava 15 pessoas, mas nove saíram ilesas do acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, entre ilesos estavam seis homens e três mulheres e entre os feridos estavam dois homens e quatro mulheres. No entanto, ainda não se sabe o estado de saúde das vítimas, apenas que uma delas está com lesão na costela.