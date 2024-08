POLÍCIA INVESTIGA

Pré-candidato a vereador é encontrado morto em Feira de Santana

O veículo estava na Rua Campos Sales, no bairro Ponto Central. Luciano atuava como agentes de endemias na na Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Policiais da 64ª CIPM foram acionados para atender a ocorrência. No local, encontraram o corpo de Luciano. Uma equipe do Samu foi acionada e constatou a morte do agente de endemias.