APORÁ

Prefeita de cidade baiana sofre tentativa de homicídio

A prefeita de Aporá, Carine de Ataíde (Avante), sofreu uma tentativa de homicídio nesta quinta-feira (29). A gestora estava dentro de um carro na cidade do interior baiano quando tiros de arma de fogo foram disparados em direção ao veículo.

A Polícia Militar foi rapidamente acionada, e prendeu um homem de 36 anos por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. De acordo com a Polícia Civil, a autuação foi feita em flagrante, juntamente com a apreensão de um revólver das mãos do suspeito.