Prefeito sanciona lei que altera nome de Mirante da Vitória, ao lado da Mansão Wildberger

O prefeito Bruno Reis sancionou, na última terça-feira (7), a lei de Nº 9.815/2024, que dispõe sobre a nomeação do Mirante da Vitória, no início do Corredor da Vitória. O local, atrás da Igreja de Nossa Senhora da Vitória e ao lado da Mansão Wildberger, passa a se chamar oficialmente Praça Félix Mendonça, uma homenagem ao ex-deputado federal, que morreu em 2020.