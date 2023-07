Prefeitura amplia conexão de internet de 300 escolas de Salvador

Prefeitura ampliou número de escolas com internet. Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom

A Prefeitura de Salvador está ampliando a conexão com a internet de 300 das 430 escolas da rede municipal de ensino, que agora contarão com 500 mb de velocidade. As demais 130 serão beneficiadas pela implantação da Infovia da Cidade Inteligente, com mais de 800 km de conexão por fibra óptica. A medida faz parte do programa Nossa Escola, pacote de 11 ações da Secretaria de Educação (Smed) para recuperar a defasagem no aprendizado causada pela pandemia da covid-19.

O secretário Thiago Dantas ressalta que as as conexões mais rápidas vão potencializar o uso das plataformas de Educação Digital do município. São elas o AVA, como estratégia complementar de ensino, e o Tech4Kids, de letramento digital. A ideia é que elas ajudem na recomposição do aprendizado. “O retorno que a gente recebe dos educadores que têm colocado essas ferramentas em prática é muito positivo”, informou o secretário.

“Os professores da nossa rede vêm sendo testemunhas de como a tecnologia representa um ganho verdadeiro em termos de desenvolvimento global dos alunos. Quando a criança desenvolve competências de programação, ela também desenvolve competências que são muito exigidas em disciplinas da grade curricular comum como, por exemplo, matemática”, acrescentou.

Até o momento, 230 escolas municipais foram conectadas com 500 mb de velocidade, e a expectativa é chegar às 300 até o final de julho. O trabalho de implantação da Infovia segue em paralelo, e a expectativa é que, neste primeiro momento, 130 escolas sejam conectadas nos próximos 60 dias. A ideia é que, até o final de 2023, a conexão de fibra óptica chegue a todas as 430 unidades de ensino de Salvador, em substituição à de 500 mb.

Apoio ao Aprendizado

Outra ação do Nossa Escola é a retomada do Programa de Apoio ao Aprendizado, que tem a possibilidade de contratar até 1,5 mil estudantes de Pedagogia, Português, Matemática e Letras para prática de estágio nas escolas. A ideia é que eles apoiem os professores no trabalho de recomposição do conteúdo perdido por conta da pandemia. O reforço é voltado sobretudo para o 5º ano do Ensino Fundamental I e para o 9º ano do Ensino Fundamental II, turmas que representam um fechamento de ciclo dentro da jornada pedagógica dos alunos.

Até o momento, em torno de 400 estagiários foram contratados. As vagas seguem disponíveis, e a Smed tem estimulado que graduandos com interesse em obter essa experiência profissional procurem o órgão municipal para participarem da seleção. “A nossa referência é ter, pelo menos, 650 estagiários. Com esse número, a gente consegue cobrir todas as turmas do 5º ao 9º anos. Essas são turmas importantíssimas, porque depois delas os alunos vão para um grau de complexidade maior e a gente precisa garantir que eles vão ter uma jornada de ensino de qualidade”, explica Thiago Dantas.

Ampliação do Prosa

Em 2023, a Smed decidiu ampliar o Prosa (Programa Salvador Avalia), exame aplicado para avaliar a qualidade de ensino da rede municipal. Pela primeira vez, ele será realizado com todos os alunos do 1º ao 9º anos do Ensino Fundamental I e II, alcançando quase 100 mil crianças e jovens. Além disso, a prova será aplicada duas vezes neste ano: a primeira no dia 19 de julho, para julgar a qualidade do ensino no meio do ano letivo, e a segunda em novembro, para avaliar o aprendizado ao final dele.

Em 2024, serão três avaliações do Prosa, com uma prova realizada também no começo do ano letivo. O exame é realizado pelo Caed/UFJF, mesmo instituto que aplica as provas que compõem o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), e portanto segue a mesma metodologia de avaliação.

“A gente ampliou a periodicidade dessas provas porque elas permitem que a gente tenha um diagnóstico de como começa o ano letivo, de como ele se desenrola e de como termina. Assim, a gente pode aprimorar as estratégias que vão atuar para melhorar esse processo de aprendizado, tanto do ponto de vista do professor como do aluno. E, sobretudo, esses exames nos ajudam com a criação de um banco de dados estatísticos para permitir orientar essas ações”, explicou Thiago Dantas.

Outros tópicos do Nossa Escola

Contratação de psicólogos

Thiago Dantas: “Essa é uma ação prevista no eixo ‘Cuidar’ do Nossa Escola. Convocamos, no dia 5 de julho, 50 psicólogos que vão oferecer suporte emocional aos professores e coordenadores pedagógicos da rede municipal. Agora, essa turma vai passar por todo aquele processo de entrega de documentos, de exames médicos, mas a gente acredita que em 30 dias serão nomeados. Enquanto isso, nossa equipe está trabalhando numa estratégia para inserir esses profissionais no nosso cotidiano, na nossa comunidade. São profissionais que vão ser formados para lidar com os desafios do ambiente escolar”.

Formação de Agentes de Desenvolvimento Infantil (ADI)

Thiago Dantas: “Nossa expectativa é contratar mais de 400 ADIs, e atualmente já passamos dos 200. Além disso, dentro do Nossa Escola, realizamos em junho uma ação inédita: pela primeira vez, fizemos a capacitação de todos os Agentes de Desenvolvimento Infantil da rede municipal de Salvador. Foram dois dias de curso no Hotel Fiesta, onde reunimos mais de 2 mil profissionais da área. Levamos a eles um conteúdo programático para dotar esses profissionais de melhores condições de atuar na sala de aula”.

Programa Agente da Educação: Aluno Presente