SAÚDE

Prefeitura amplia em 50% valor dos repasses para o Hospital Aristides Maltez

Atualmente, gestão municipal é a principal mantenedora do hospital, cobrindo cerca de 90% dos custos mensais

Carol Neves

Publicado em 14 de março de 2025 às 08:41

Bruno Reis Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

O Hospital Aristides Maltez (HAM), referência em oncologia no Brasil, receberá um aumento de 50% no repasse de recursos da Prefeitura de Salvador. Nesta quinta-feira (13), o prefeito Bruno Reis e o secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, visitaram a instituição para renovar o termo de convênio. Com o ajuste, o aporte anual passará de R$12 milhões para aproximadamente R$18 milhões. >

O HAM, gerido pela Liga Bahiana Contra o Câncer (LBCC), possui 255 leitos e mais de 200 médicos especializados, atendendo diariamente cerca de 3,5 mil pacientes de todas as idades. Bruno Reis destacou a importância da parceria com a instituição filantrópica, que atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Ampliamos nossa parceria com recursos próprios, incrementando R$6 milhões para ajudar nessa excelente obra. O HAM salva milhares de vidas e é a principal instituição no combate ao câncer na Bahia”, afirmou o prefeito. >

Maria Romilda Maltez, presidente da LBCC, ressaltou que a Prefeitura é a principal mantenedora do hospital, cobrindo cerca de 90% dos custos mensais. “Esses recursos são imprescindíveis. Somos um hospital 100% SUS, e o aumento do aporte municipal ajudará a reduzir nosso déficit”, explicou. Ela ainda destacou que o HAM atende pacientes de quase todos os municípios da Bahia e até de estados vizinhos, realizando, em 2024, 8,8 mil cirurgias, 11,7 mil internações e 209,2 mil consultas. >

Rodrigo Alves, secretário municipal da Saúde, detalhou a diferença entre os repasses: “Além dos R$18 milhões mensais do SUS, que são recursos federais repassados pelo município, agora teremos R$18 milhões anuais de recursos próprios da Prefeitura. O SUS une as três esferas da federação em apoio a entidades filantrópicas como o HAM, que são fundamentais para a saúde pública no país”.>