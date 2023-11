Prefeitura anuncia R$ 20 milhões em compra de ar-condicionado para escolas

Professores contaram que a temperatura elevada tem deixado as crianças mais irritadas e que o clima também é ruim para os próprios docentes. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) disse que a medida vai ajudar a melhorar as condições de ensino.

“Nós estamos comprando R$20 milhões em ar-condicionado, implantando subestações, modificando a rede elétrica das escolas para que todas as salas dos prédios próprios da Prefeitura possam ter salas com ar-condicionado. Além disso, tem todo o investimento em diversas reformas e ampliações e construção de salas para atendimento especializado para crianças com deficiência” disse.

“A climatização é algo importantíssimo para melhorar a condição das aulas, tanto do ponto de vista do professor, quanto do ponto de vista dos alunos. E do ponto de vista da infraestrutura é a medida mais impactante que vamos priorizar no final desse ano e no próximo ano”, afirmou.