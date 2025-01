CRISE NO SISTEMA

Prefeitura de Jacobina decreta estado de emergência na saúde

Medida foi necessária diante da grave situação herdada pela administração anterior, segundo denúncia da atual gestão da cidade

A Prefeitura de Jacobina, no norte baiano, declarou estado de calamidade pública na saúde municipal. O decreto foi assinado pela prefeita Valdice Castro (PMB) na última quinta-feira (2) e, segundo a chefe do Executivo, foi necessária diante da grave crise herdada pela gestão anterior.

O decreto de emergência acontece após o fechamento do Hospital Municipal Antônio Teixeira Sobrinho e em meio a denúncias de precariedade nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e falta de condições mínimas para o atendimento à população.

O decreto permite que o município tome providências urgentes para garantir a continuidade e a melhoria dos serviços de saúde. As ações são previstas para até 180 dias (prorrogáveis pelo mesmo período) desde a publicação no Diário Oficial. A prefeitura informou que irá adquirir insumos e equipamentos indispensáveis, além de retomar serviços que foram comprometidos.

"Encontramos um cenário alarmante no sistema de saúde, com falta de médicos, insumos e equipamentos fundamentais, além de contratos vencidos que comprometem a manutenção de serviços básicos", diz, em nota, a assessoria do município.