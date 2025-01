CRISE

Prefeitura de Lauro de Freitas decreta estado de calamidade financeira

Entre os problemas está a ausência de recursos para cobrir compromissos como o pagamento da folha salarial de dezembro de 2024

O decreto nº 5.432 de 7 de janeiro de 2025, publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta aponta, entre os problemas, a ausência de recursos para cobrir compromissos básicos como o pagamento da folha salarial de dezembro de 2024, avaliado em aproximadamente R$ 42 milhões. Além disso, o município esperava dívidas de curto prazo superiores a R$ 150 milhões e pendências previdenciárias que ultrapassaram R$ 50 milhões, acumuladas desde setembro de 2024.

Ver essa foto no Instagram

“Encontramos um cenário de total irresponsabilidade com as contas públicas. A gestão anterior não deixou recursos na caixa para o pagamento dos servidores de dezembro, como está previsto por lei, e praticamente todos os contratos da prefeitura com fornecedores possuem dívidas, muitos em valores absurdos. Estamos fornecidos de relatórios detalhados para encaminhar aos órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), garantindo total transparência e respaldo às nossas ações”, declarou a prefeita Débora Régis.