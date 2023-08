Prefeitura de Salvador reinaugura estátua de Mãe Stella de Oxóssi nesta quinta (10)

A nova estátua de Mãe Stella de Oxóssi será entregue à população em cerimônia nesta quinta-feira (10), a partir das 9h, na entrada avenida batizada com o nome da líder religiosa e culural em Stella Maris. A cerimônia contará com os alabês do Ilê Axé Opô Afonjá, terreiro da Iyá.



O monumento vai voltar a seu local de origem, depois de sofrer um ataque de vândalos em dezembro do ano passado. A obra tem assinatura do escultor Tatti Moreno, já falecido, e o trabalho na réplica foi liderado pelos filhos dele, os artistas plásticos André e Gustavo Moreno.