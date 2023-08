Prefeitura e Polícia Federal assinam acordo de cooperação para implantação do SAC Náutico

Acordo foi assinado. Crédito: Semdec/PMS

A Prefeitura de Salvador assinou um acordo de cooperação técnica com a Polícia Federal, na segunda-feira (14), em mais um passo para a implantação do SAC Náutico. Estiveram presentes na ação a secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes, e o superintendente regional da Polícia Federal da Bahia, Flávio Márcio Albergaria Silva.



“O acordo com a Polícia Federal reforça a proposta do SAC Náutico em ser um importante pilar de atração de regatas internacionais e de estrangeiros, reforçando o posicionamento estratégico do Município de Salvador como porta de entrada de estrangeiros no território nacional”, diz Mila Paes.

Trata-se do segundo acordo previsto para o início da operação do SAC Náutico. Além da Receita Federal e da Polícia Federal, a Prefeitura também firmará parceria com a Marinha do Brasil, representada pela Capitania dos Portos. A estrutura será administrada pela Semdec, em conjunto com os parceiros, e vai funcionar no prédio do Doca 1, no bairro do Comércio, com previsão de inauguração no próximo mês de setembro.