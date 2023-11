Prefeitura emite carteira de identificação da pessoa com autismo neste sábado (18)

Para ampliar o acesso ao serviço de emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), a Prefeitura de Salvador realizará um mutirão neste sábado (18). A ação será realizada das 8h às 12h, na sede da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), que fica na Rua Miguel Calmon, no Comércio.



O documento foi criado para facilitar o reconhecimento a pessoas autistas em espaços públicos e privados. Quem participar do mutirão já sairá do atendimento com a carteirinha em mãos.