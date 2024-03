SALVADOR 475 ANOS

Prefeitura inicia obras viárias para desafogar trânsito no entorno da Estação Pirajá

Nova alça de acesso vai fazer os motoristas economizarem até 20 minutos de deslocamento

Publicado em 19 de março de 2024 às 12:17

Salvador 475 anos: Prefeitura inicia obras viárias para desafogar trânsito e reduzir tempo de deslocamento no entorno da Estação Pirajá Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador iniciou nesta terça-feira (19) duas obras de mobilidade no entorno da Estação Pirajá. Uma delas envolve a readequação do acesso viário que recebe o fluxo da BR-324 sentido Rua da Estação e a outra abrange a construção de uma alça viária ao lado do terminal, saindo da Rua da Indonésia para a rodovia.

As intervenções vão desafogar o trânsito numa das áreas mais movimentadas da cidade e foram autorizadas pelo prefeito Bruno Reis ao lado do secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos de Souza. A iniciativa integra o pacote de ações municipais em celebração aos 475 anos de Salvador.

Segundo o prefeito, a nova alça de acesso à estrada vai fazer os motoristas economizarem de 15 a 20 minutos de deslocamento. “Está aí mais uma importante obra para esta região, que vai permitir que as pessoas que vêm lá da Orla ou da Paralela não tenham que fazer um longo percurso para chegar à BR-324. Agora será possível acessar diretamente a rodovia e seguir, seja para outros bairros aqui desta região, seja sentido Simões Filho e Feira de Santana”, disse.

“O nosso papel na Prefeitura é trazer soluções para o trânsito de Salvador, soluções que possam melhorar ainda mais a mobilidade. A cidade não para de crescer e se desenvolver, então alguns problemas vão surgindo. E nós temos que trabalhar para melhorar o tráfego e diminuir engarrafamentos”, completou Bruno Reis.

Em relação à alça de acesso da BR-324 à Estação Pirajá, a Prefeitura fará o alargamento da via e corrigirá o seu eixo de curvatura, numa intervenção com extensão de 350 metros. Já a alça de acesso do terminal à rodovia será totalmente construída e contará com 480 metros de comprimento, ligando a Rua da Indonésia à estrada no sentido Feira de Santana.

Segundo Luiz Carlos, titular da Seinfra, a atual alça de acesso da BR-324 à estação possui sinalização inadequada, dando a impressão de que é possível passar dois veículos por vez, mas na realidade só há espaço para um. “É uma subida irregular, fora do padrão, e isso cria uma retenção de veículos e um congestionamento a qualquer momento do dia”, disse.

“No outro lado, quem está passando pela Estação Pirajá e quer acessar a BR-324 precisa entrar na Rua do Paquistão e seguir pelas ruas internas para sair apenas lá na região conhecida como Brasilgás. A depender do horário, isso pode levar de 15 a 20 minutos. Com essa nova alça, ele vai fazer esse trajeto em menos de um minuto”, completou o secretário.

Os serviços serão concluídos em quatro meses e contarão com execução de drenagem e de pavimentação, além de incluir melhorias para os pedestres, com adequação de calçadas junto às vias e mantendo preservada a vegetação natural existente no entorno.

Entregas

Apenas neste ano, a Prefeitura já entregou na capital baiana três obras de mobilidade que proporcionam mais qualidade de vida à população. A última delas ocorreu na sexta-feira (15), com a inauguração da Avenida Jayme Fygura, ligação entre o bairro de Pau da Lima e a Avenida Gal Gosta.

Em janeiro, foram concluídas uma ligação na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô) no sentido Cabula, como parte de conjunto de três intervenções projetadas para solucionar conflitos de trânsito na região da Rótula do Abacaxi, e a nova Rua Valmar Hupsel, que conecta a Estrada do Curralinho, na Boca do Rio, à Rua dos Colibris, no Imbuí.

Bruno Reis destacou que outras obras estão em execução por toda a cidade. O conjunto inclui a via de ligação BR-324 x Mata Escura e a ligação Stella Maris x Loteamento Marisol.

“Além disso, vamos concluir agora as obras do BRT com a entrega de mais um importante marco, que são os elevados ali na região do Vale das Pedrinhas. Estamos realizando também duas grandes intervenções na área da Rótula do Abacaxi: uma alça de um viaduto que vai ligar diretamente à Bonocô e um mergulhão com duas alças para quem vem do Cabula e quer acessar diretamente a região do Shopping da Bahia”, disse.

O prefeito citou ainda o viaduto direcional ligando a frente do Shopping da Bahia na Av. ACM à região do Detran; e outro viaduto em construção na mesma área, que permitirá aos motoristas fazerem o retorno saindo da região do Detran para o Corpo de Bombeiros sem precisar passar pela Rótula do Abacaxi.

“Não são obras que ainda vão começar, ou que ainda vamos criar os projetos. Essas são obras que serão entregues nos próximos dias ou até o final do nosso mandato”, completou.