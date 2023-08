Prefeitura já entregou mil carteiras para pessoas com transtorno do espectro autista

Prefeitura entrega carteirinhas. Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Salvador já entregou mil carteiras de identificação da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) desde o mês passado, quando foi iniciada a confecção do documento, que tem como objetivo facilitar o reconhecimento e o atendimento adequado desde grupo em espaços públicos e privados, evitando constrangimentos para eles e seus familiares.



A CIPTEA é uma iniciativa da Prefeitura de Salvador, por meio da Sempre. A capital é o primeiro município da Bahia a disponibilizar essa carteira para a população.

Nessa primeira etapa, a meta é emitir duas mil carteiras, e a distribuição já teve início por instituições parceiras especializadas, como a Associação de Amigos dos Autistas da Bahia (AMA), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae - Pituba e Subúrbio 360), Projeto Fantástico Mundo Autista (Fama), Instituto Guanabara, Centro Dia, Centro de Logopedia e Psicomotricidade da Bahia e Instituto de Organização Neurológica (ION). A segunda fase do programa atingirá as Prefeituras-Bairro.

Além da distribuição das carteiras, a Sempre, com o apoio da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit), implementou um sistema CIPTEA, que funcionará como um censo da população autista em Salvador. Esse sistema permitirá a coleta de informações importantes, como o número de pessoas com autismo na cidade, gênero, raça, idade e localização geográfica. Esses dados fundamentais servirão para que a gestão municipal possa avançar com políticas públicas mais direcionadas e eficazes para essa população.

A validade da carteira será de cinco anos e seu processo de obtenção envolverá a apresentação de um laudo médico, uma foto, documento de identificação e comprovante de residência.