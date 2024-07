EVENTO

Prêmio Mulheres Negras contam suas histórias terá abertura com Jau no Pelourinho

A celebração será no salão nobre da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia

O evento marca também as ações pelo Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra.

A celebração será no salão nobre da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, no Terreiro de Jesus, Pelourinho. O acesso será mediante doação de 400 gramas de leite em pó e está sujeito à lotação. Além de Jau, participam das apresentações de abertura o grupo Ogãs Unidos, com toque de atabaque em referência aos orixás, Babazinho de Oxaguian, Zuleica Gonçalves, Genny Dantas e o grupo de samba Kangerê de Sinhá.