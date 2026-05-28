INVESTIGAÇÃO

Presidente da Câmara de Vereadores de cidade na Bahia e outras 27 pessoas são denunciadas pelo MP

Investigações apontam relação com organização criminosa no sul do estado

Maysa Polcri

Publicado em 28 de maio de 2026 às 15:55

Paulo Chiclete (PSD) Crédito: Reprodução/Instagram

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou 28 pessoas suspeitas de integrarem organização criminosa de tráfico de drogas com atuação no extremo sul baiano e em outros estados. Entre os denunciados está Paulo Silva de Oliveira (PSD), conhecido como “Paulinho Chiclete”, presidente da Câmara de Vereadores de Guaratinga, que está preso desde abril.

A denúncia foi oferecida à Justiça na última terça-feira (26). Segundo as investigações, o grupo atuava de forma estruturada e hierarquizada em cidades como Eunápolis, Porto Seguro, Belmonte, Guaratinga, Itagimirim, Itabela, Itapebi e Santa Cruz Cabrália, além de manter articulações interestaduais com integrantes instalados no Complexo da Rocinha, no Rio de Janeiro.

Paulo Chiclete foi preso em operação contra tráfico de drogas 1 de 7

Os denunciados integrariam uma organização criminosa com atuação ligada ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, aquisição de armamentos, domínio territorial armado e intimidação.

Também foi identificada uma divisão de funções entre núcleo de liderança, braço armado, operadores financeiros, logística e apoio político. A organização criminosa mantinha estrutura armada com utilização de fuzis, munições de uso restrito, granadas, drones e equipamentos de comunicação para enfrentamento de facções rivais e monitoramento policial.

O trabalho de investigação envolveu a análise de interceptações telefônicas e telemáticas, relatórios de inteligência, apreensões de armas e drogas, registros financeiros, fotografias e conteúdos extraídos de aparelhos celulares.

A denúncia foi apresentada pela unidade sul Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco Sul) e Promotoria de Justiça de Belmonte. A acusação decorre de um trabalho realizado em conjunto com a Polícia Civil, por meio da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em mais uma fase da ‘Operação Vento do Norte’.