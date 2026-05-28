Presidente da Câmara de Vereadores de cidade na Bahia e outras 27 pessoas são denunciadas pelo MP

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Maysa Polcri
Publicado em 28 de maio de 2026 às 15:55
O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou 28 pessoas suspeitas de integrarem organização criminosa de tráfico de drogas com atuação no extremo sul baiano e em outros estados. Entre os denunciados está Paulo Silva de Oliveira (PSD), conhecido como “Paulinho Chiclete”, presidente da Câmara de Vereadores de Guaratinga, que está preso desde abril.
A denúncia foi oferecida à Justiça na última terça-feira (26). Segundo as investigações, o grupo atuava de forma estruturada e hierarquizada em cidades como Eunápolis, Porto Seguro, Belmonte, Guaratinga, Itagimirim, Itabela, Itapebi e Santa Cruz Cabrália, além de manter articulações interestaduais com integrantes instalados no Complexo da Rocinha, no Rio de Janeiro.
Paulo Chiclete foi preso em operação contra tráfico de drogas
Os denunciados integrariam uma organização criminosa com atuação ligada ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, aquisição de armamentos, domínio territorial armado e intimidação.
Também foi identificada uma divisão de funções entre núcleo de liderança, braço armado, operadores financeiros, logística e apoio político. A organização criminosa mantinha estrutura armada com utilização de fuzis, munições de uso restrito, granadas, drones e equipamentos de comunicação para enfrentamento de facções rivais e monitoramento policial.
O trabalho de investigação envolveu a análise de interceptações telefônicas e telemáticas, relatórios de inteligência, apreensões de armas e drogas, registros financeiros, fotografias e conteúdos extraídos de aparelhos celulares.
A denúncia foi apresentada pela unidade sul Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco Sul) e Promotoria de Justiça de Belmonte. A acusação decorre de um trabalho realizado em conjunto com a Polícia Civil, por meio da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em mais uma fase da ‘Operação Vento do Norte’.
Conforme a denúncia, o vereador Paulinho Chiclete exerceria papel de apoio logístico ao grupo criminoso, auxiliando no armazenamento e transporte de entorpecentes, além de monitorar movimentações policiais na região. Ele está preso desde abril deste ano por posse ilegal de arma de fogo.