Secretaria estadual abre processo seletivo com salários de R$ 3,8 mil na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 28 de maio de 2026 às 15:54
A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre) abriu inscrições para um processo seletivo com três vagas temporárias em Salvador e Brumado, no sudoeste do estado. Os salários são de R$ 3,8 mil, com uma carga horária de 40 horas semanais.
Os candidatos podem se inscrever exclusivamente no site do Governo da Bahia, até a sexta-feira (29).
Duas vagas são para Técnico Nível Superior, na área de Supervisão de Monitoramento, em Salvador. A oportunidade é para candidatos formados em Administração, Economia ou Estatística.
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A terceira vaga é Técnico Nível Superior, na área de Supervisão de Ações de Intermediação, no município de Brumado. Como pré-requisito, é necessário possuir diploma de curso superior em qualquer área de formação reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
Além de salário, os selecionados terão auxílio-refeição e auxílio-transporte. Os contratos terão duração de até 36 meses, com possibilidade de renovação por igual período, uma única vez.