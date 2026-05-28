Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Secretaria estadual abre processo seletivo com salários de R$ 3,8 mil na Bahia

Oportunidades são para Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de maio de 2026 às 15:54

Secretaria estadual abre processo seletivo com salários de R$ 3,8 mil
Secretaria estadual abre processo seletivo com salários de R$ 3,8 mil Crédito: Dandara Melo/Ascom Saeb

A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre) abriu inscrições para um processo seletivo com três vagas temporárias em Salvador e Brumado, no sudoeste do estado. Os salários são de R$ 3,8 mil, com uma carga horária de 40 horas semanais.

Os candidatos podem se inscrever exclusivamente no site do Governo da Bahia, até a sexta-feira (29).

Duas vagas são para Técnico Nível Superior, na área de Supervisão de Monitoramento, em Salvador. A oportunidade é para candidatos formados em Administração, Economia ou Estatística.

Veja 10 profissões em alta em 2026 no Brasil

Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 8 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 2 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 4 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 11 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 22 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 12 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 5 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 7 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 5 mil/mês por Reprodução
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 9 mil/mês por Reprodução
1 de 10
Segundo o Glassdoor, o salário base médio é R$ 8 mil/mês por Reprodução

A terceira vaga é Técnico Nível Superior, na área de Supervisão de Ações de Intermediação, no município de Brumado. Como pré-requisito, é necessário possuir diploma de curso superior em qualquer área de formação reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Leia mais

Imagem - A partir do ensino fundamental: prefeitura abre concurso público com vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil

A partir do ensino fundamental: prefeitura abre concurso público com vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 219 vagas a partir do ensino médio e salários de até R$ 8 mil

Prefeitura abre processo seletivo com 219 vagas a partir do ensino médio e salários de até R$ 8 mil

Imagem - Fundação abre inscrições para concurso público com 128 vagas imediatas e salários de até R$ 10,8 mil

Fundação abre inscrições para concurso público com 128 vagas imediatas e salários de até R$ 10,8 mil

Além de salário, os selecionados terão auxílio-refeição e auxílio-transporte. Os contratos terão duração de até 36 meses, com possibilidade de renovação por igual período, uma única vez.

Tags:

Bahia Estadual Processo Seletivo

Mais recentes

Imagem - Presidente da Câmara de Vereadores de cidade na Bahia e outras 27 pessoas são denunciadas pelo MP

Presidente da Câmara de Vereadores de cidade na Bahia e outras 27 pessoas são denunciadas pelo MP
Imagem - Contribuintes com placa final 6 têm até sexta para garantir desconto de 8% no IPVA

Contribuintes com placa final 6 têm até sexta para garantir desconto de 8% no IPVA
Imagem - Nordeste de Amaralina registra uma morte a tiros a cada quatro dias, diz Fogo Cruzado

Nordeste de Amaralina registra uma morte a tiros a cada quatro dias, diz Fogo Cruzado