EMPREGO

Secretaria estadual abre processo seletivo com salários de R$ 3,8 mil na Bahia

Oportunidades são para Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre)

Millena Marques

Publicado em 28 de maio de 2026 às 15:54

Secretaria estadual abre processo seletivo com salários de R$ 3,8 mil Crédito: Dandara Melo/Ascom Saeb

A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre) abriu inscrições para um processo seletivo com três vagas temporárias em Salvador e Brumado, no sudoeste do estado. Os salários são de R$ 3,8 mil, com uma carga horária de 40 horas semanais.

Os candidatos podem se inscrever exclusivamente no site do Governo da Bahia, até a sexta-feira (29).

Duas vagas são para Técnico Nível Superior, na área de Supervisão de Monitoramento, em Salvador. A oportunidade é para candidatos formados em Administração, Economia ou Estatística.

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A terceira vaga é Técnico Nível Superior, na área de Supervisão de Ações de Intermediação, no município de Brumado. Como pré-requisito, é necessário possuir diploma de curso superior em qualquer área de formação reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).