Preso serial killer que matou 7 mulheres em Minas e na Bahia inspirado em filme

Preso serial killer que matou mulheres em Minas e na Bahia inspirado em filme. Crédito: Reprodução

O serial killer Roberto Marcelo Paiva Ramos, condenado a 60 anos de prisão por matar pelo menos sete mulheres em Minas Gerais e na Bahia, foi preso, na tarde desta quarta-feira (15), em Cabo Frio, no Rio de Janeiro.



Ele era procurado havia dois anos após ter sido declarado foragido pela Justiça do estado de Minas Gerais. A captura foi feita por agentes por volta das 13h desta quinta, próximo ao Mercado do Peixe da cidade.



Roberto Marcelo Paiva cometeu diversos crimes entre 1997 e 2006 e já era declarado um dos maiores serial killers do Brasil quando foi preso depois de confessar o assassinato da turista paulista Adriana Chamie Nunes, 32 anos, em uma pousada em Arraial D'Ajuda. Na época do crime, Roberto tinha 33 anos.

Adriana foi estrangulada por Roberto com um fio elétrico e depois foi agredida na cabeça com um porrete. Ao ser preso, no Extremo Sul da Bahia, ele disse que matou a turista a pedido de sua companheira, Rosângela Teixeira da Silva, 21, por ciúmes. Ela também foi presa.

Segundo as autoridades policias, o serial killer se notabilizava por cometer os crimes com extrema violência e por sentir prazer em ver as vítimas sofrendo até a morte. Em uma de suas prisões, Roberto relatou aos policiais que matava inspirado no filme “Rejeitados pelo Diabo”, lançado em 2005, que mostra um homem que comete crimes em série pelo desejo de vingança.

Depois de ser preso em Minas Gerais e fugir do do sistema penitenciário após conquistar a progressão da pena para o regime semiaberto, Roberto se escondeu no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Cabo Frio.