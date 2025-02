CRIME

Preso suspeito de matar três pessoas em dois dias e levar clima de terror a cidade baiana

População chegou a fazer protesto e fechar o tráfego na BR-101

A investigação apontou que o criminoso agia de maneira fria e matou as vítimas com pauladas na cabeça. Os crimes aconteceram em pontos diferentes da cidade, entre os dias 25 e 29 de dezembro.>

Os crimes deixaram um clima de terror na pequena Ibirapitanga, que tem cerca de 25 mil habitantes. A população chegou a fazer protestos paralisando o tráfego na BR-101, na altura do distrito de Itamaraty, pedindo por intensificação nas buscas pelo suspeito, que estava escondido em áreas de matagal nos arredores do município. >

De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encontrado em uma fazenda, na localidade de Novo Horizonte, no dia 26 de dezembro. O homem de 48 anos foi morto por golpes de arma branca.>

O idoso de 64 anos, segundo a Polícia Civil, foi vítima de disparos de arma de fogo no município. Ele foi submetido a uma cirurgia no Hospital de Base de Itabuna, mas não resistiu e faleceu no domingo (29).>