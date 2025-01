APÓS REQUALIFICAÇÃO

Previsão é entregar Elevador Lacerda reformado no próximo dia 15

Equipamento está com mais de 80% das obras concluídas

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou na manhã desta segunda-feira (6) que está trabalhando para entregar a requalificação do Elevador Lacerda no próximo dia 15, véspera da Lavagem do Bonfim, que neste ano será em 16 de janeiro.

"Como envolve outros agentes, não quero cravar a data, mas estou perseguindo 15 de janeiro", disse o gestor, durante a posse da nova secretária municipal de Reparação, a advogada Isaura Genoveva, na manhã desta segunda (6), em solenidade realizada no terraço da Casa das Histórias, no Comércio.

A requalificação do equipamento está sendo conduzida pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), e pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). O prefeito explicou que ainda tem a ligação do ar-condicionado e dos maquinários, a cargo da Neoenergia Coelba.

A Semob substituiu as cabines 1 e 2 do elevador, com nova iluminação, ar-condicionado e motor de resgate, equipamento necessário para o caso de problemas no motor principal. Também houve a troca das cabines 3 e 4 para maior comodidade dos usuários do ascensor.