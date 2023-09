PRF apreende mais de 270 eletrônicos e smartphones em Conquista

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na quinta-feira (21), mais de 270 itens eletrônicos sem documentação fiscal. O caso aconteceu no Km 830 da BR 116, trecho do município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.



A primeira ocorrência foi registrada durante abordagem a um ônibus interestadual que fazia a linha São Paulo (SP) x Jequié (BA). Durante a fiscalização, a equipe localizou quatro volumes: um deles contendo 75 cigarros eletrônicos de diversas marcas e mais três caixas contendo 116 cigarros eletrônicos, 50 smartphones e 32 dispositivos eletrônicos. Nenhuma das mercadorias estava acompanhada de qualquer comprovação de origem ou documentação fiscal.