Principal líder do tráfico do sul da Bahia é preso de novo em Porto Seguro

Romarinho foi condenado a 14 anos de prisão, mas foi liberado por conta de decisão judicial de primeiro grau

Apontado como principal líder do tráfico no Sul da Bahia, Romário de Oliveira Brito, o Romarinho, voltou a ser peso nesta terça-feira (12), em Porto Seguro. Romarinho foi condenado a 14 anos de prisão, mas havia sido solto após uma decisão judicial de primeiro grau que concedeu a ele liberdade provisória.

A pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA), a Justiça restabeleceu a prisão preventiva, considerando que a ordem de soltura feriu a competência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que vai analisar recurso do caso. Em seu pedido, o MP argumentou também a prisão é necessária para garantir a proteção da ordem pública, por Romarinho ser um papel de liderança de uma organização criminosa.