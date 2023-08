Procon orienta consumidores prejudicados pelo apagão desta terça

O Procon (Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor) da Bahia, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), orienta os consumidores a formalizarem uma reclamação caso verifiquem danos em equipamentos elétricos e eletrodomésticos após o apagão que atingiu todas as regiões do país na manhã desta terça-feira (15).



Mesmo que as causas da falta de energia ainda estejam sendo apuradas, o Procon afirma que as queixas devem ser feitas à concessionária responsável pelo fornecimento de energia no estado, a Coelba, e junto aos Procons situados em vários pontos da capital e do interior do estado.