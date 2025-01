TÁ EM FALTA

Procura por lambreta cresce, e preço dispara na capital baiana

Bares e restaurantes enfrentam escassez do alimento

A regra é clara: quanto mais gente procurando, maior será o preço. Em Salvador, donos de bares e restaurantes enfrentam o aumento de até 67% do preço da lambreta. O alimento, que é coletado em manguezais do Baixo Sul e Recôncavo da Bahia, está escasso em plena alta temporada , quando baianos e turistas lotam estabelecimentos em busca da iguaria.

Oferecer lambreta para os clientes está mais difícil e caro. Donos de restaurantes especializados no preparo do marisco contam que a dúzia vendida por R$12 há alguns meses, agora custa R$20. "Mesmo pagando mais caro, ainda é complicado encontrar. Fiz um pedido de 100 dúzias, na semana passada, e só 30 foram entregues", conta Eliene Cunha, do Koisa Nossa, tradicional restaurante localizado na Mouraria.