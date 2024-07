TAMBÉM É PASTOR

Professor é preso por suspeita de assediar seis alunas em Manoel Vitorino

Investigações tiveram início no final de agosto do ano passado

Da Redação

Publicado em 9 de julho de 2024 às 20:33

Polícia Civil Crédito: Divulgação/PC

Um professor foi preso na manha desta terça-feira (9), no município de Manoel Vitorino, no sudoeste do estado. O homem, que também é pastor e já atuou como secretário municipal de Educação, segundo a Polícia Civil, é suspeito de importunação sexual contra estudantes.

As investigações tiveram início no final de agosto do ano passado. Uma aluna fez uma denúncia, alegando que o professor teria apalpado suas nádegas dentro da escola. A estudante afirma que comunicou à direção da Escola, mas a mãe da aluna foi orientada a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

No decorrer das investigações, outras cinco denúncias chegaram ao conhecimento da polícia. Segundo apontado, o suspeito teria o costume de ter esta conduta com outras alunas, que foram identificadas e confirmaram terem sido importunadas.

Segundo a polícia, as jovens afirmaram ter dificuldade para denunciar o suspeito pelo fato de ser respeitado e influente na cidade, devido ao fato de lecionar a cerca de vinte e cinco anos e ter exercido cargo político na cidade, além de ser pastor evangélico.