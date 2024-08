CAMPANHA SALARIAL

Professores da Uneb rejeitam proposta do governo e marcam paralisação para setembro

No dia 11 de setembro haverá nova reunião com o governo

Os professores da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) rejeitaram a proposta de recomposição salarial do governo, em reunião nessa quinta-feira (29). No encontro, eles também aprovaram uma paralisação no dia 11 de setembro.